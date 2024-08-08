Почему «высокая температура» российской экономики является проблемой и как ее «лечить»

Почему инфляция и перегрев экономики — это явления, которые чреваты рецессией и кризисом, читайте в материале РИАМО.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «высокая инфляция в экономике, как и высокая температура у человека, свидетельствует о проблемах со здоровьем». Понятно, что это метафора, однако смысл ее очевиден: растущая инфляция свидетельствует о нездоровых процессах. Почему высокая инфляция и рост экономики сильно выше существующего потенциала говорят о ее болезни, читайте в материале РИАМО.

Экономический перегрев России сравним с температурой больного

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«Часто инфляцию на целевых уровнях называют признаком здоровой экономики. Экономический „перегрев“ можно сравнить с тем, что температура больного приближается к критическим 40–42 градусам по Цельсию, после чего дальнейший рост температуры невозможен, так как человек, вероятно, умрет, если ее не сбить. В экономическом контексте это означает, что экономика войдет в рецессию или кризис», — поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Если сравнить инфляцию с температурой, то текущие темпы инфляции в России около 9% в годовом выражении вдвое превышают целевой уровень ЦБ в 4% и значительно превышают новую цель ЦБ на 2024 год в 6,5-7%.

«Нормальный уровень температуры человека в 36,6 градуса по Цельсию соответствует целевому уровню инфляции Банка России в 4% годовых. Высокая инфляция в России — это как высокая температура человека в 38,5 градуса. Прежние „лекарства“ в виде повышения ключевой ставки рефинансирования и ужесточения условий кредитования не помогли. ЦБ РФ повысил ставку и не исключает, что в дальнейшем придется еще раз повысить. Однако теперь доктор не рассчитывает сразу сбить температуру до целевых 36,6 градуса и полностью вылечить пациента. Теперь он надеется сбить ее хотя бы до приемлемых 37-37,5 градуса (6,5-7% годовых по инфляции в 2024 году), что не приведет к осложнениям и побочным эффектам для внутренних органов (экономическому кризису, падению реальных доходов населения и гиперинфляции), которые наступили бы при дальнейшем повышении температуры выше 39 градусов (дальнейшем ускорении инфляции)», — проводит параллель Чернов.

При этом врачи не опасаются осложнений от увеличения дозировки лекарств, то есть падения темпов экономического роста и вступления экономики РФ в рецессию, так как они прописали дополнительные действенные «витамины» в виде бюджетного финансирования предприятий и льготного кредитования, которые будут поддерживать темпы роста ВВП в стране, продолжает сравнение аналитик.

Причины инфляции в России в 2024 году

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В самом деле, высокая инфляция свидетельствует о дисбалансе в экономике, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, она может быть вызвана следующими факторами:

Избыточный спрос, когда спрос на товары и услуги превышает предложение, цены растут. Рост издержек, то есть повышение цен на сырье, энергоресурсы, транспорт и т.д., который приводит к повышению цен на конечную продукцию. Ослабление рубля, приводящее к подорожанию импортных товаров, что в свою очередь толкает вверх цены на отечественную продукцию. Отсутствие конкуренции, коррупция, бюрократия и другие проблемы, которые могут привести к росту цен и снижению качества товаров и услуг.

«Инфляция в России является чуть ли не хронической проблемой, которая проявляется в различных формах. Причиной тому может быть нескончаемый поток санкций, введенных против России. Они нарушили цепочки поставок, уменьшили доступ к западным технологиям и финансовым рынкам, что привело к росту цен на импортные товары и услуги. Экономика России также не всегда эффективно использует свои ресурсы, что приводит к недостатку товаров и услуг и росту цен», — высказывает свое мнение Деев.

Факторы перегрева российской экономики в 2024 году

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Проинфляционных факторов, которые разгоняют экономику и перегревают ее, сейчас достаточно, отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

1. Кадровый голод

Острый кадровый голод провоцирует компании увеличивать зарплаты в отсутствие на то экономических оснований — просто в борьбе за сотрудника. Повышенные зарплаты вынуждают больше тратить, инфляция растет естественным образом.

2. Проблемы с импортом

Поставки из дружественных стран, преимущественно из Китая, затруднены из-за сложностей с оплатой. Китайские банки отказываются работать с российскими организациями. Те платежи, что чудом проходят, зависают неделями на банковских счетах. Как следствие, растут цены не только на импортные товары, но и на отечественные, созданные с использованием зарубежных компонентов. Необходимо решение, принятое на высшем уровне, уверен эксперт.

3. Санкции и чрезмерное укрепление рубля

Из-за санкций в адрес Мосбиржи контроль за установлением курсов валют переходит на внебиржевые рынки, и Банк России единолично может управлять курсами. Есть риск чрезмерного укрепления рубля, которое повлечет за собой снижение экспортных доходов, а значит и поступлений в бюджет, говорит Шнейдерман.

4. Дисбаланс в производстве и предложении

«Процветают предприятия, получившие контракты в гособоронзаказе, и те, кто смог воспользоваться льготными кредитами. Остальным развивать производство в условиях очень высоких кредитных ставок не на что, рентабельность снижается», — констатирует эксперт.

По его мнению, все это говорит о перегретости экономики и ее состоянии, которое требует внимания и срочных мер. Банк России пользуется теми инструментами, которые ему доступны.

Пока «лечим» инфляцию, может «заболеть» экономическое развитие страны

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Насколько «больна» российская экономика, можно судить по прогнозам повышения ключевой ставки ЦБ, отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Согласно официальным данным, до конца года ключевая ставка в РФ может подняться до 19-19,5%, а значит, на ближайшем заседании мы сможем увидеть еще одно повышение.

«Такая политика направлена на борьбу с инфляцией, что ЦБ, в целом, удается делать достаточно успешно. Но у повышения ставки есть и оборотная сторона. В процессе „лечения“ инфляции можно сделать так, что „захворает“ экономическое развитие страны», — подчеркивает эксперт.

Повышение ключевой ставки влечет за собой повышение процентных ставок по кредитам и депозитам. Что это значит? Конечному потребителю станет невыгодно тратить деньги — хороший процент по депозитам подтолкнет хранить накопленные капиталы. В свою очередь, рост ставки по кредитам окажет существенное влияние на рост цен — бизнесу придется закладывать кредитные издержки в конечную стоимость продуктов. Нежелание граждан покупать и острая необходимость бизнеса продавать будет приводить к стагнации экономического развития, объясняет Астафьев.

«Такие перспективы, безусловно, понятны руководству Центробанка. Поэтому после того как „подлечат“ инфляцию, мы сможем прогнозировать изменение ситуации и политики, чтобы „не заболело“ экономическое развитие», — резюмирует он.

Рост экономики России в последние 10 лет: вдвое медленнее, чем мировой

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«Мандат ЦБ — это обеспечение ценовой стабильности и платежеспособности рубля. С этой точки зрения инфляция действительно является проявлением болезни. Мне думается, речь шла именно об этом», — делится своей точкой зрения главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Инфляция вдвое выше цели, экономика перегрета, а рост экономики — сильно выше ее потенциала, что ведет к неоптимальному распределению ресурсов, объясняет эксперт.

Вторая сторона медали это низкие потенциальные темпы роста ВВП — того, который является нормальным для экономики.

«Российская экономика на протяжении последних 10 лет росла вдвое медленнее, чем мировая экономика. У этого факта есть как естественные причины (плохая демография, например), так и низкая капиталовооруженность, недостаточный уровень конкуренции и прочие проблемы экономики, которые требуют решения», — констатирует Федоров.