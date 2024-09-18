сегодня в 02:19

Международный валютный фонд отложил консультации с РФ на неопределенный срок

Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике, рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, пишет РИА Новости .

По его словам, Москва была готова к началу проведения консультаций 16 сентября.

Ожидалось, что фонд с понедельника начнет консультации с Россией в онлайн-формате с дальнейшим посещением РФ. Планировалось обсудить «экономическое развитие и политику страны».

Ранее сообщалось, что по словам экономистов МВФ, избыточное вмешательство государства в экономику приводит к определенными рискам, связанным со снижением эффективности работы предприятий.