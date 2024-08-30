По словам экономистов МВФ, избыточное вмешательство государства в экономику приводит к определенными рискам, связанным со снижением эффективности работы предприятий, сообщает « Коммерсант ».

По данным экспертов, в 2024 году рост количества неэффективных фирм увеличился по всему миру. Отрицательные показатели были зафиксированы на фоне растущих госрасходов на бизнес. В РФ избыточное госстимулирование стало причиной роста стоимости заемного кредитования для частных компаний.

Эксперты МВФ заявили, что, когда госдолг становится бременем, чрезмерные расходы государства могут отрицательно повлиять на производительность компаний. К примеру, вмешательство приводит к увеличению рисков нерационального распределения ресурсов в пользу неэффективных проектов. При этом снижаются возможности более эффективных вложений частных инвесторов.

Следствием роста госрасходов на бизнес может стать снижение производительности, рост числа так называемых фирм-зомби, способных выживать только при дешевом кредите. Эксперты МВФ подчеркнули, что России это уже коснулось Например,. импортозамещение потребовало наращивания госрасходов, из-за чего создание некоторых отраслей с нуля было связано с неэффективными расходами.