Новак: Россия и дальше будет помогать Приднестровью в обеспечении газом

Россия намерена продолжать предоставлять помощь Приднестровью, чтобы республика была обеспечена газом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС .

Он отметил, что Москва уже проделала большую работу для того, чтобы газ в Приднестровье пошел с европейского рынка. Так, по словам Новака, с 14 февраля в республику оттуда было направлено порядка 3 млн куб. м «голубого топлива» в сутки.

Газ необходим Приднестровью для работы промышленных предприятий, функционирования бюджетных учреждений, таких, как больницы, школы. Кроме того, он нужен, чтобы отапливать дома.

Благодаря помощи России жители республики будут иметь возможность «получать свет в домах», подчеркнул Новак. Он добавил, что РФ и в дальнейшем будет оказывать Приднестровью поддержку в данном вопросе.

Ранее стало известно, что Россия будет поставлять газ Приднестровью в формате гуманитарной помощи. Об этом заявил лидер республики Вадим Красносельский, но не стал уточнять детали.