Россия будет поставлять газ Приднестровью в формате гуманитарной помощи

Россия возобновит поставки газа для Приднестровья в ближайшее время. Они будут осуществляться в качестве «гуманитарно-технической помощи», заявил приднестровский лидер Вадим Красносельский, сообщает «Интерфакс» .

По его словам, были проведены переговоры с министерством энергетики РФ. Во время них обсудили возобновление подачи газа на территорию Приднестровья.

Красносельский отметил, что газоснабжение будет восстановлено. Технические детали он не стал уточнять. Маршрут транзита определят в ходе дополнительных переговоров.

Политик заявил, что жители региона в необходимом объеме будут обеспечены газом, который предоставят в качестве «гуманитарно-технической помощи». Он добавил, что промышленные предприятия также не останутся без «голубого топлива».

Точные даты подачи газа пока неизвестны, но Красносельский отметил, «потерпеть осталось немножко». Он также отметил, что готов встретиться по данному вопросу с президентом Молдавии Майей Санду.

В Молдавию и Приднестровье газ перестали поставлять с начала января, так как Киев запретил транзит российского «голубого топлива» через Украину.

Ранее стало известно, как выживает Приднестровье без российского газа. Жители отмечают, что температура в жилье не поднимается выше 11 градусов.