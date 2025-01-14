Стало известно, как выживает Приднестровье без российского газа

Жительница Приднестровья Светлана М. поделилась информацией о том, как население республики справляется с отсутствием российского газа, который был отключен из-за Украины 1 января, сообщает ИА «Время Н» .

По ее словам, отопление сразу прекратилось, а подача электроэнергии началась по установленному графику. Температура воздуха сейчас колеблется около 0 градусов, и в квартирах стало очень холодно: без обогревателей температура не поднимается выше плюс 11 градусов. «Счастливчиками» в Приднестровье можно считать жильцов частного сектора, которые могут использовать дрова для обогрева своих домов.

Детские сады и медицинские учреждения функционируют в ограниченном режиме, магазины продуктов стараются сохранить скоропортящиеся товары, подключая холодильники к генераторам. Хлебокомбинат сократил свое производство, оставив только выпечку простого хлеба и отказавшись от сдобы.

Кроме того, Светлана упомянула, что в магазинах наблюдался массовый спрос на фонарики, обогреватели, бойлеры и сетевые фильтры с защитой от перепадов напряжения — все это раскупили практически моментально.