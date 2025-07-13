Воробьев: фестиваль добровольчества собрал более 3 тыс участников со всего Подмосковья

В Красногорске на территории набережной Павшинской поймы состоялся фестиваль, посвященный пятилетию регионального движения «Волонтёры Подмосковья». В нем поучаствовали 3 тыс. ребят со всей области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня в Красногорске прошел масштабный фестиваль добровольчества, организованный в честь пятилетия движения! Более трех тысяч ребят со всего региона собрались вместе, чтобы обменяться опытом, узнать новое и провести время с пользой», — написал Воробьев в Telegram-канале.

В программе были встречи волонтерских клубов, тематические домики с основными волонтерскими движениями и мастер-классами, выставки, интерактивные игры, квизы, спортивные активности. А на большой карте Подмосковья ребята отмечали географию своих добрых дел.

Среди спикеров — чемпион мира, Вице-президент Федерации смешанного рукопашного боя Роман Грачев, гроссмейстер, многократный чемпион Мира по шахматам, сенатор Российской Федерации Сергей Карякин, телеведущая Яна Чурикова. Они провели встречи, лекции и дискуссии с участниками фестиваля, добавил глава региона.

По словам Воробьева, сегодня движение объединяет более 130 добровольческих организаций и охватывает свыше 56 тыс. активных участников. За пять лет сделано более 9 тыс. добрых дел.

«Вы, волонтеры, всегда рядом в самые сложные моменты, заботитесь о тех, кто нуждается в поддержке и внимании. Спасибо вам за неравнодушие и добрые сердца! Вы — наша опора. Пусть у каждого из вас все будет хорошо! И помните, мы рядом!», — резюмировал губернатор.