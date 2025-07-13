15 тыс абонентов подключили к электричеству после шторма в Новгородской области

Уже более 15 тысяч абонентов подключили к электроэнергии после жуткого шторма, который прошел в Новгородской области. Восстановление не останавливается ни на минуту, сообщает в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Дронов.

На смене круглосуточно работают 72 бригады и 77 единиц техники. При этом в ближайшее время в Новгородской области снова ожидаются ливни, грозы и сильный ветер.

Энергетики призывают строго соблюдать правила безопасности около линий электропередачи. Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Не стоит пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Ураганы бушевали и в Подмосковье. Около 80 деревьев упали из-за непогоды. В Истре на проезжую часть рухнула сотовая вышка. В Сети появились кадры последствий неуправляемой стихии.