сегодня в 19:06

Нефтегазовые доходы РФ за два месяца упали на 47,1%

Нефтегазовые доходы России в январе-феврале 2026 года снизились на 47,1% по сравнению с тем же периодом в 2025 году. На этом РФ заработала 826 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина России в предварительной оценке исполнения федерального бюджета за первые два месяца текущего года.

Это случилось преимущественного из-за падения стоимости нефти. На фоне этого в рамках «бюджетных правил» деньги Фонда национального благосостояния России в количестве недополученных доходов применены в рамках финансирования дефицита федерального бюджета.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2026 года составил 4 767 млрд рублей », — говорится на сайте Минфина.

Это на 10,8% меньше объема поступления доходов в то же время в 2025 году.

Ранее американист Артур Демчук допустил, что американский президент Дональд Трамп может на время снять санкции с нефтяного сектора РФ. Он сделает это для сдерживания роста стоимости бензина.

