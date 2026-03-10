Демчук допустил снятие санкций США с нефти РФ из-за роста цен

Президент США Дональд Трамп может временно снять санкции с нефтяного сектора России, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране, сообщил американист Артур Демчук, сообщает Общественная Служба Новостей .

Боевые действия на Ближнем Востоке и остановка судоходства по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировой нефти, спровоцировали рост котировок. В США это уже привело к подорожанию бензина.

Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук заявил, что поддержка избирателей для Трампа остается ключевой. Рост цен на топливо может негативно сказаться на промежуточных выборах.

«Вполне вероятно, что он может использовать инструменты снятия санкций. Точно так же Трамп может объявить мораторий на антироссийские санкции в нефтяном секторе на определенный промежуток времени, например, на месяц, чтобы не допустить хаоса на рынках», — сказал Демчук.

По оценке эксперта, дальнейшее улучшение отношений Москвы и Вашингтона возможно только после мирного соглашения по Украине. После его подписания США могут активизировать экономические проекты и попытаться занять ниши на российском рынке, освободившиеся после ухода европейских компаний. Пока переговорный процесс остается в паузе, добавил политолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.