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Нефть дорожает после выхода Байдена из президентской гонки

После объявления действующего главы Белого дома Джо Байдена о выходе из президентской гонки мировые цены на нефть растут на 0,4-0,5%, сообщает РИА Новости .

По состоянию на 08:30 по Москве стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 83,09 долларов за баррель (+0,56%).

Накануне Джо Байден после аргументов своих советников принял решение о выходе из предвыборной гонки. Действующий американский лидер поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис, которая планирует участвовать в выборах.

Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах Америки 5 ноября. В настоящее время рейтинг одобрения республиканца Дональда Трампа достиг максимума за последние 4 года.