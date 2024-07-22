Байден снялся с выборов после слов своих советников о дезертирах

сегодня в 05:25

Два советника Байдена привели аргументы для выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки после аргументов своих советников, пишет ТАСС .

По данным источников газеты Politico, советники Байдена Майк Донилон и Стив Рикетти при встрече с президентом США представили ему информацию о критическом исходе выборов.

Они довели мнение однопартийцев о проблемах переизбрания главы Белого дома, доложили о сокращении пожертвований на избирательную кампанию и представили социологические данные.

«Президент устал от дезертирства в рядах собственной партии… Байден наконец осознал, что не может победить», — указано в публикации.

Таким образом, американский лидер смог «сохранить лицо», о чем настаивала его супруга Джилл, говорится в материале.

Ранее Байден принял решение о выходе из президентской гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис.