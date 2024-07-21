Bloomberg: Байден предпримет последнюю попытку спасения предвыборной кампании

Президент США Джо Байден предпримет последнюю попытку спасти свою президентскую кампанию на этих выходных, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Bloomberg, американскому президенту предстоит встретится с главными политическими помощниками. Вместе с ним он будет планировать возвращение к предвыборной кампании.

После провала Байдена на дебатах с Дональдом Трампом демократы чаще призывают выдвинуть на пост президента другого кандидата. Самым вероятным претендентом называют вице-президента Камала Харрис.

Ранее родственники президента США Джо Байдена начали рассматривать варианты,как политику сняться с предвыборной гонки.

Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года. Как следует из результатов опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos, после покушения на Трампа его рейтинг одобрения вырос до 40%. Это является максимумом с августа 2020 года.