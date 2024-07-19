Родные Байдена гадают, как ему «достойно» сняться с выборов

Родственники президента США Джозефа Байдена начали рассматривать варианты, как политику сняться с предвыборной гонки. При этом снятие с выборов должно пройти «достойно», передает радио Sputnik со ссылкой на американский телеканал NBC.

Суть дискуссий сводится к тому, чтобы при любом раскладе, предусматривающем снятие Байдена с выборов, демократический лагерь должен получить лучшие условия для победы над Дональдом Трампом — представителем Республиканской партии.

Среди главных вопросов, которые обсуждает чета Байденов, — влияние предвыборной кампании на семью, в целом на стабильность в Штатах и здоровье самого 81-летнего президента.

В пятницу обозреватель и комментатор Марк Халперин в эфире телеканала Newsmax также утверждал, что Байден решил отказаться от участия в предвыборной гонке.

