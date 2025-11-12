В рамках трудовой миграции Россия взаимодействует с рядом стран — Индией, Вьетнамом, Бангладеш, Мьянмой, Китаем, государствами СНГ. В настоящее время самые востребованные в России кадры — это специалисты строительных профессий, особенно квалифицированные сварщики, бетонщики и каменщики, сообщил РИАМО президент Союза международных торговых домов UITH Роман Малиновский.

«Делегация Союза международных торговых домов, куда входят компании из России, Таиланда, Камбоджи, Индии и Бангладеш, использует синергию совместных площадок — мы уже провели продуктивные встречи в рамках форума БРИКС, „Российского промышленника“ и ITechHub», — отметил Малиновский.

Сейчас работа сфокусирована на двух перспективных направлениях: развитие туристического потока между Россией и Камбоджей и организация привлечения квалифицированного индийского персонала для работы на российских предприятиях, рассказал эксперт.

В рамках Союза международных торговых домов уже работают два департамента трудовых ресурсов: один во Вьетнаме в рамках Российско-вьетнамского торгового дома, а второй — в Индии в рамках Российско-индийского торгового дома.

На сегодня самые востребованные в России кадры — это специалисты строительных профессий, особенно квалифицированные сварщики, бетонщики и каменщики. На втором месте — работники для различных производственных предприятий, в зависимости от отрасли, отметил Малиновский.

«У нас есть несколько режимов оформления иностранной рабочей силы в России», — рассказал он.

Первый — квотирование, когда компания получает в министерстве труда квоту на определенное количество работников из конкретной страны.

Второй режим — для высококвалифицированных специалистов, когда компания может привлечь кадры в течение 40 дней. Для этого необходимо подтвердить их высокую квалификацию и обеспечить уровень заработной платы от 250 тыс. рублей в месяц на человека.

Существует и третий режим, который пока мало где используется: в соответствии с определенным приказом можно без ограничений привлекать специалистов по особо востребованным в России специальностям.

Промышленность в России развивается высокими темпами, и ей действительно не хватает высококвалифицированных специалистов. В Индии же, напротив, существует переизбыток населения, и там искусственно стимулируют трудовую миграцию: людей без квалификации доучивают и отправляют на работу в другие страны, рассказал эксперт.

«Мы уже можем подтвердить, что в плане трудовой миграции с Россией активно работают Индия, Вьетнам, Бангладеш, Мьянма, Китай и, конечно, страны СНГ», — подчеркнул Малиновский.

Ранее по режиму квотирования существовало требование Минтруда о знании русского языка всеми иностранными гражданами. Это было серьезным препятствием, так как выучить язык в короткий срок крайне сложно. Это требование буквально 1,5 месяца назад отменили. Однако предприятиям по-прежнему нужны специалисты, которые понимают по-русски, отметил эксперт.

«В рамках нашего союза мы решаем этот вопрос несколькими способами. Во-первых, мы создали учебный центр, где доучиваем иностранных специалистов русскому языку. Во-вторых, мы стимулируем решение этого вопроса в других странах. Например, во Вьетнаме мы добились того, чтобы учебный центр, отправляющий специалистов в Россию, ввел обязательное изучение русского языка — до этого у них были введены китайский, японский, английский и др. Мы считаем это нашим большим достижением: теперь из Вьетнама будут приезжать квалифицированные кадры, подготовленные и в языковом плане», — рассказал Малиновский.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.