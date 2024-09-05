Названы четыре способа сохранить деньги в условиях инфляции

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Во время роста инфляции нужно заниматься диверсификацией вложений. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Часть денег нужно держать в «наличке». Надежными активами являются драгоценные металлы и золото.

Самый рациональный способ защиты от инфляции — банковский срочный депозит на не очень длительный срок. Гендиректор управляющей компании «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова также рекомендует покупать недвижимость. Активы, по ее мнению, позволяют сохранить капитал.

Ранее в Сбербанке заявляли, что Центробанк может увеличить ключевую ставку до 20%. Такое решение примут уже 13 сентября.