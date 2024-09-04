В Сбербанке отметили, что ЦБ может поднять ключевую ставку в сентябре до 20%

Старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов допустил, что Банк России может поднять ставку до 19–20% годовых в сентябре этого года, сообщает РБК .

По его словам, ЦБ может принять такое решение на ближайшем заседании 13 сентября. Однако не исключается и такой равновероятный сценарий, как сохранение ставки на текущем уровне 18%.

В чем Скворцов точно уверен, так это в том, что снижения ставки не ожидается. По его словам, уже сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ начинает сказываться на замедлении спроса. Это видят и в самом Сбербанке.

«С другой стороны, пока наши прогнозы по инфляции по году чуть выше, чем-то, что ЦБ давал в своих ожиданиях», — заявил Скворцов.

Именно на этом основании Банк России может поднять ставку, как полагает специалист. По его словам, при таком сценарии она повысится до 19% или 20%, но вряд ли выше.

В конце июля Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 18%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ее снижение не планируется до конца года.