Названа средняя стоимость свиного шашлыка на семью из 4 человек

В России средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в 2025 году составит 776 рублей, а из индейки — 932 рубля, сообщает «РИА Новости: экономика» .

По данным Руспродсоюза, дешевле всего будет стоить шашлык из курицы — 398 рублей.

За основу расчетов по шашлыку в организации взяли классический рецепт этого блюда, в который входят 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, уксус, перец и соль.

Ранее бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал, что жарить шашлык и овощи на одном шампуре — очень распространенная ошибка, так как мясо нормально при этом не пропекается.