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Подполье: несколько офицеров ТЦК на Украине дезертировали из-за ударов ВС России

В пророссийском подполье рассказали, что несколько офицеров украинских ЦТК дезертировали со службы и сбежали с территории подконтрольной киевскому режиму, сообщает РИА Новости .

«После нанесения ВС РФ ударов по военкоматам, и на фоне волны угроз от жителей Украины, наши источники подтвердили факт бегства уже нескольких украинских офицеров ТЦК,» — рассказал собеседник агентства.

По его словам, более массовое дезертирство сотрудников военкоматов скорее вопрос времени.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко заявил о более чем 213 тыс. случаев дезертирства из украинской армии, которые были зарегистрированы с февраля 2022 года.

Он подчеркнул, что всего с начала российско-украинского конфликта по состоянию на 1 июня зарегистрировано 213 722 случая дезертирства бойцов ВСУ.