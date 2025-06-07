сегодня в 14:59

Более 213 тыс уголовных дел о дезертирстве из рядов ВСУ завели с 2022 года

Украинский журналист Владимир Бойко заявил о более чем 213 тыс. случаев дезертирства из украинской армии, которые были зарегистрированы с февраля 2022 года, сообщает издание «Страна.ua» .

Он подчеркнул, что всего с начала российско-украинского конфликта по состоянию на 1 июня зарегистрировано 213 722 случая дезертирства бойцов ВСУ.

«За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины, которые касаются СЗЧ», — говорится в публикации.

Бойко добавил, что реальная ситуация значительно хуже. Дезертиров не разыскивают и не возвращают на службу, как об этом заявляют украинские власти.

Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными.