Мединский: Украина неожиданно перенесла прием тел и обмен пленными бойцами
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Помощник президента России и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными, сообщает РЕН ТВ.
«Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными», — сказал Мединский.
Он подчеркнул, что Москва передала Киеву список из 640 военнопленных из категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» для начала обмена.
По словам помощника главы государства, группа украинских переговорщиков не явилась в назначенное время на место обмена. Россия призывает Украину четко соблюдать Стамбульские договоренности и приступить к обмену телами и военнопленными. Согласно договоренностям, по 1,2 тыс. солдат и офицеров с двух сторон должны вернуться на Родину.
Мединский добавил, что международные СМИ и корреспонденты могут приехать на место обмена и лично убедиться, что российская сторона готова к работе и соблюдает договоренности.
Ранее Мединский заявил, что в субботу Москва приступила к передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших бойцов ВСУ, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.