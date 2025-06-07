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Мединский: РФ приступила к передаче Украине более 6 тыс тел погибших бойцов ВСУ

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в субботу Москва приступила к передаче Киеву более 6 тыс. тел погибших бойцов ВСУ, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что первые 1212 замороженных тел украинских военнослужащих прибыли в рефрижераторах в район обмена. Оставшиеся тела украинских бойцов на подходе.

Ранее Владимир Мединский рассказал главе государства Владимиру Путину об итогах российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. По его словам, обмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7–9 июня.

Кроме того, глава делегации РФ добавил, что киевский режим на переговорах в Стамбуле подтвердил свои позиции касательно прекращения огня.