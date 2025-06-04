Мединский: обмен военнопленными между РФ и Украиной начнется 7–9 июня

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об итогах российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Глава делегации РФ рассказал о достигнутых гуманитарных договоренностях, сообщает пресс-служба Кремля .

Россия и Украина договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». В первую очередь речь идет о раненых, тяжелобольных и военнопленных возрастом до 25 лет.

Мединский отметил, что стороны сейчас договариваются об окончательных цифрах по паритету. Он предположил, что, скорее всего, РФ и Украина обменяются военнопленными по формуле «1200 на 1200». Москва готова начать обмен 7, 8 и 9 июня.

Также Россия и Украина договорились создать линию связи, чтобы оперативно решать вопросы о срочной передаче друг другу тяжелораненых военных.

Кроме того, Москва предложила передать Киеву 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ.

Ранее Россия произвела обмен военнопленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Это стало результатом договоренностей первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая.