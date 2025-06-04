Мединский: Киев на переговорах в Стамбуле 2 июня подтвердил свои позиции

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский доложил президенту РФ Владимиру Путину о позиции Киева по поводу прекращения огня, сообщает пресс-служба Кремля .

По словам Мединского, Украина 28 мая передала РФ меморандум, который в целом состоит из двух пунктов. Во-первых, Киев настаивает на 30-дневном или 60-дневном прекращении огня.

Во-вторых, Украина хочет использовать это время, чтобы подготовить саммит руководителей государств. Россия же призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не «очередного временного перемирия».

Мединский передал Киеву позицию Москвы, которая заключается в том, что встреча двух глав государств возможна, но она должна состояться при должной подготовке.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и его союзники не станут воспринимать всерьез меморандум России. Он назвал его «ультиматумом».