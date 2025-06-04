Зеленский: Киев и его союзники не станут воспринимать всерьез меморандум России

Украина и ее союзники считают подготовленный Россией меморандум о прекращении огня «ультиматумом». Они не станут «воспринимать всерьез» документ, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК .

По его словам, российские предложения нельзя выполнить. При этом Зеленский отметил, что Украина готова к встрече на высшем уровне. Он настаивает на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский предложил устроить эту встречу либо в Стамбуле, либо в Ватикане, либо в Швейцарии. При этом он добавил, что продолжать встречи в Турции, которые не приводят к решениям, «бессмысленно».

Также президент Украины предложил России прекратить огонь до проведения встречи президентов. По его словам, Киев готов к переговорам с понедельника в любой день.

Ранее Зеленский назвал идиотами членов делегации РФ за идею остановить огонь на 3 дня. В Кремле на это ответили, что его высказывание «не соответствует переговорному духу».