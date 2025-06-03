В Кремле высказались об оскорблениях Зеленского в адрес переговорщиков России

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Песков: оскорбления Зеленского в адрес переговорщиков РФ неловкие и неудачные

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в адрес российской делегации после второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщает ТАСС .

Накануне украинский лидер назвал идиотами российских переговорщиков, раскритиковав предложение Москвы об остановке огня на 2-3 дня для обмена телами военнослужащих.

«Это неловкое, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. О чем представители Москвы и Киева договорились во время июньской встречи в Турции, читайте в материале РИАМО.