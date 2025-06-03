Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле: что нового произошло и возможен ли мир

О чем делегации РФ и Украины договорились во время июньской встречи в Турции, читайте в материале РИАМО.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров российской и украинской делегаций, возглавляемых, соответственно, помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По итогам встречи были достигнуты конкретные договоренности, но вновь только по «гуманитарным вопросам».

Чем завершились переговоры РФ и Украины 2 июня

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По сравнению с первым раундом переговоров, который прошел 16 мая, представители России и Украины общались вдвое меньше (всего около часа). Правда, впоследствии выяснилось, что перед встречей в полном составе состоялся разговор глав делегаций Мединского и Умерова: он продлился 2,5 часа и «предопределил эффективный ход дальнейших переговоров».

На встрече стороны обменялись меморандумами со своим видением условий урегулирования конфликта. Документ, подготовленный Украиной, был опубликован еще до переговоров. Как и ожидалось, главный акцент в нем делается на «полном и безусловном» прекращении огня минимум на 30 дней. Также украинский меморандум содержит пункты касательно обмена пленными по формуле «всех на всех», отказа Киева от ограничений на вступление в НАТО и численности армии, а также будущей встречи лидеров РФ и Украины для «согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования».

Российский меморандум был опубликован уже после переговоров. Он содержит все требования Москвы, неоднократно озвученные ранее, среди которых: полный вывод ВСУ с территории новых регионов РФ; международно-правовое признание этих регионов в составе РФ; нейтралитет Украины; демилитаризация Украины, то есть установление предельной численности армии и вооружений; защита прав русского и русскоязычного населения; денацификация (запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций); отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом.

Таким образом, позиции двух стран остались прежними, во-многом диаметрально противоположными, и за полмесяца, прошедшие между двумя раундами переговоров, никакого сближения не произошло.

Тем не менее, как и по итогам майской встречи, стороны договорились о ряде конкретных гуманитарных действий. Так, Россия собирается передать Украине 6 тысяч тел погибших украинских военных. При этом глава украинской делегации Умеров сообщил, что планируется обмен телами погибших по формуле «6 тысяч на 6 тысяч». Кроме того, стороны проведут обмены тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными, а также военнопленными в возрасте до 24 лет по формуле «всех на всех».

Рустем Умеров также сообщил, что украинская сторона предложила россиянам провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

До осени мира не будет

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Российские эксперты не ожидали от второго раунда переговоров в Стамбуле никаких существенных результатов. Так, 31 мая бывший украинский политик Олег Царев написал, что у России и Украины принципиально разные цели.

«Цель России — прекратить войну навсегда, устранив причины, которые к ней привели. Желание Зеленского — отложить выборы если не навсегда, то на максимально долгий срок. Для этого мира не должно быть. Перемирие без перспектив достижения мира — идеальный способ не проводить выборы. Особенно, если в нужный момент, накопив силы, возобновить боевые действия», – отметил эксперт.

Исходя из этого, Царев предположил, что договориться стороны ни о чем не смогут, разве что об очередном обмене пленными. Так в итоге и произошло.

Эксперт также рассказал о том, чего ожидают стороны от продолжения боевых действий.

«В России считают, что осенью ВС РФ кардинально изменят ситуацию на фронте в свою пользу. Зеленский и его окружение считают, что осенью демократы и глобалисты окончательно сломают Трампа, навяжут ему свою волю и заставят финансировать и вооружать Украину, и ситуация на фронте после этого поменяется на пользу Украине. Вероятен промежуточный вариант, когда Трампа сломают, но не полностью, финансирование США Украине будет, но только в тех объемах, которые не позволят фронту рассыпаться. Впрочем, вечная или долгая война — идеальный сценарий для Зеленского», – написал Царев.

«Кто был прав в своих прогнозах — Россия или Украина — покажет осень», – резюмировал политик.

От переговоров есть польза на будущее

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Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов видит две причины, по которым стороны заинтересованы в продолжении переговоров:

«Первая – незримо присутствует Дональд Трамп, отношения с которым по-разному, но важны для обеих сторон. А он хочет видеть переговорный процесс. Ну пусть видит. Вторая – наличие канала понадобится при изменении обстоятельств, а они могут меняться, и тогда потребуется уже содержательный разговор. Это обе стороны понимают».

Эксперт отметил, что о сути противоречий, «первопричинах конфликта» речи на переговорах сейчас не идет.

«Как видно из результатов, обсуждаются вопросы, которые можно решить, этой самой сути не затрагивая. Это важно и позитивно, но собственно к теме урегулирования отношения не имеет. Создает ли это некую атмосферу взаимного понимания участников переговоров? Возможно. И это может пригодиться потом. Меняет ли это атмосферу между Россией и Украиной в целом? Нет», – полагает политолог.

По мнению Лукьянова, есть польза и от омена меморандумами.

«С точки зрения возможной дипломатии (содержательной), четкое изложение требований лучше, чем спекуляции в духе “стратегической неопределенности”. На данный момент точки пересечения отсутствуют, но обстоятельства, как уже сказано, могут меняться», – отметил эксперт.

Лукьянов также спрогнозировал «крупный ответ» на украинские удары по российским мостам и авиабазам, нанесенный 1 июня, накануне переговоров в Стамбуле, и высказал мнение, что перемирия в ближайшее время не будет.