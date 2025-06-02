Зеленский назвал идиотами членов делегации РФ за идею остановить огонь на 3 дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идиотами российских переговорщиков, раскритиковав предложение Москвы об остановке огня на 2-3 дня для обмена телами военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Я считаю, что идиоты, потому что прекращение огня нужно, чтобы не было убитых», — сказал Зеленский.

Украинский лидер призвал власти Соединенных Штатов направить в Сенат новый пакет антироссйских санкций, которые вынудят РФ к полному прекращению огня.

Зеленский добавил, что бои на всех участках фронта продолжатся, а российское и украинское командование и так проводит обмен телами погибших бойцов.

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Россия предложила Украине «конкретное прекращение огня» на 2-3 дня, которое будет на отдельных участках фронта.

Ранее был опубликован полный текст меморандума РФ по урегулированию конфликта на Украине. Третий раунд переговоров между странами состоится в течение какого-то времени.