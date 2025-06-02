Меморандум РФ по урегулированию конфликта содержит два варианта прекращения огня

Российский меморандум по урегулированию украинского конфликта, который был передан представителям Киева в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, содержит два варианта прекращения огня, сообщает РИА Новости .

Первый сценарий подразумевает вывод Вооруженных сил Украины с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В рамках второго варианта Москва предлагает запретить передислокацию войск, остановить мобилизацию в стране и прекратить оказание военной поддержки Украине со стороны западных государств.

Также в своем меморандуме о прекращении огня Россия предложила начать демобилизацию, исключить военное присутствие военнослужащих третьих стран и отменить военное положение на территории Украины.

Кроме того, предложенный Москвой меморандум по урегулированию российско-украинского конфликта предполагает проведение выборов не позднее 100 дней после отмены военного положения, нейтралитет республики и полный отказ от вступления в НАТО, подтверждение безъядерного статуса Украины, установление предельной численности ВСУ и снятие экономических санкций с РФ.

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Они длились больше часа. Стороны говорили на русском языке. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, что Россия довольна итогами второго раунда переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

Третий раунд переговоров между странами состоится в течение какого-то времени. Первая встреча делегаций в Стамбуле прошла 16 мая.