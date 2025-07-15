Экс-советник Трампа: конфликт на Украине может выйти из-под контроля

«Если вы даете подобного рода наступательное вооружение — неважно, кто выступает посредником, — речь о том, что все выходит из-под контроля», — отметил он.

По его словам, если Украина бездумно нанесет удар и попадет по российскому ядерному объекту, это может спровоцировать эскалацию, которую Штаты уже не смогут сдержать.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса.

Во время саммита НАТО было заключено важное соглашение между США и Европой. По словам Трампа, теперь Североатлантический альянс будет полностью компенсировать Вашингтону оружия, которое передается Украине.