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Набиуллина: уже разморожены около 570 млрд руб из средств российских инвесторов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что российским инвесторам в 2024 году вернули активы в размере около 570 млрд рублей, которые ранее были заморожены, сообщает ТАСС .

ЦБ вместе с правительством разрабатывал механизмы для высвобождения этих средств. Большие «схемы» пока не обсуждаются, добавила Набиуллина.

По ее словам, ранее были заморожены деньги даже тех инвесторов из РФ, кто не попал под санкции. Часть средств удалось вернуть.

В прошлом году усилиями ЦБ разморозили 570 млрд рублей. Свои деньги вернули 1,5 млн человек.

Ранее Euroclear призвал не конфисковывать замороженные активы России. По мнению депозитария, из-за этого могут возникнуть «непредвиденные последствия».