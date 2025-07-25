Набиуллина: ЦБ планирует снижать ставку постепенно

Банк России хочет снижать ключевую ставку постепенно. Это будет зависеть от снижения инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС .

Она также рассказала, что депозиты все еще остаются привлекательным инструментом, несмотря на снижение ключевой ставки. По ее словам, вклады будут выгодны еще долгое время, потому что ЦБ намерен снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции.

Также глава Банка России отметила, что ставки по депозитам должны оставаться выше инфляции. Это поможет обеспечить сохранность сбережений россиян.

25 июля ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 2 п. п. до отметки 18%. 6 июня, когда проходило предыдущее заседание совета директоров, показатель был снижен до 20%.

Между тем перед заседанием ЦБ крупные кредитные организации страны снизили ставки по вкладам. Так, например, Совкомбанк уменьшил ставки на всех сроках.