Совкомбанк снизил ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
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Крупнейшие банки России находятся в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. На этом фоне они меняют доходность по депозитам. Так, Совкомбанк уменьшил ставки по всем вкладам, сообщает РБК.
На сайте кредитной организации появились обновленные тарифы. Судя по ним, снижены ставки на всех сроках. Снижение было на уровне 1-2 п. п.
По вкладу «Щедрое лето» ставки теперь составляют: на три месяца — 17,6% годовых, на шесть месяцев — 17,4%, на один год — 16,6%; на два года — 15%; на три года — 18%.
По вкладу «Гибкий», который позволяет снимать денежные средства, ставки тоже снизились: на два месяца — 15,6% годовых; на три и шесть месяцев —16,3%; на девять месяцев и один год —15,6%; на два года — 14%.
По вкладу «Регулярные %%», по которому доход получается ежемесячно, также снижены ставки на всех сроках: на три месяца — 16,6% годовых, на полгода — 16,4%, на один год — 15,6%, на два года — 13%, на три года — 12,1%.
Между тем рубль дешевеет в ожидании снижения ключевой ставки в пятницу. А вот китайский юань немного повысился на Мосбирже утром.
ЦБ огласит решение по ставке 25 июля. На прошлом заседании, которое состоялось 6 июня, регулятор снизил ставку до 20% годовых. Эксперты прогнозируют новое снижение.