Совкомбанк снизил ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие банки России находятся в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. На этом фоне они меняют доходность по депозитам. Так, Совкомбанк уменьшил ставки по всем вкладам, сообщает РБК .

На сайте кредитной организации появились обновленные тарифы. Судя по ним, снижены ставки на всех сроках. Снижение было на уровне 1-2 п. п.

По вкладу «Щедрое лето» ставки теперь составляют: на три месяца — 17,6% годовых, на шесть месяцев — 17,4%, на один год — 16,6%; на два года — 15%; на три года — 18%.

По вкладу «Гибкий», который позволяет снимать денежные средства, ставки тоже снизились: на два месяца — 15,6% годовых; на три и шесть месяцев —16,3%; на девять месяцев и один год —15,6%; на два года — 14%.

По вкладу «Регулярные %%», по которому доход получается ежемесячно, также снижены ставки на всех сроках: на три месяца — 16,6% годовых, на полгода — 16,4%, на один год — 15,6%, на два года — 13%, на три года — 12,1%.

Между тем рубль дешевеет в ожидании снижения ключевой ставки в пятницу. А вот китайский юань немного повысился на Мосбирже утром.

ЦБ огласит решение по ставке 25 июля. На прошлом заседании, которое состоялось 6 июня, регулятор снизил ставку до 20% годовых. Эксперты прогнозируют новое снижение.