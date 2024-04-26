Набиуллина рассказала, насколько вырастут цены на товары и услуги в 2024 году
Набиуллина: рост цен в 2024 году в России составит до 4,8%
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как сильно в 2024 году вырастут цены на товары и услуги в России. По ее мнению, они поднимутся на 4,3-4,8%, сообщает «Царьград».
Об этом Набиуллина рассказала в ходе пресс-конференции. В пятницу ЦБ РФ сохранил нынешний объем ключевой ставки на уровне 16% годовых.
«В текущем году цены вырастут на 4,3-4,8%», — заявила руководитель Банка России.
Ранее ЦБ предложил 6 шагов для борьбы с бедностью в России. Среди них, в том числе, снижение инфляции, укрепление защиты от чрезмерной задолженности и противостояние финансовому мошенничеству.