ЦБ предложил 6 шагов для борьбы с бедностью в России

В своей политике по борьбе с бедностью в России Центробанк страны предпринимает шесть основных мер, сообщает РИА Новости .

Речь идет о снижении уровня инфляции, укреплении защиты от чрезмерной задолженности, борьбе с финансовыми мошенничествами, поддержке граждан с невысокими доходами и лиц в трудной жизненной ситуации, разработке программ финансовой грамотности.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула важность снижения инфляции, так как она негативно влияет на бедных, чьи доходы теряются из-за роста цен.

Также важна разработка финансовых продуктов для людей с невысокими доходами. Дополнительно в Госдуме принят законопроект, который позволяет гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады и создавать социальные банковские счета.

А специальные программы финансовой грамотности направлены на снижение финансовых рисков граждан.