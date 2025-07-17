Подмосковная компания выпустила 1,5 млн единиц спотоборудования с начала года

Предприятие работает в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.

«Среднемесячный объем выпуска спортивного оборудования на предприятии «КЕНГУРУ.ПРО» достиг 250 тыс. единиц продукции. За первые шесть месяцев этого года было выпущено 1,5 млн единиц оборудования. Для сравнения, в прошлом году компания ежемесячно выпускала порядка 166 тыс. единиц продукции. Таким образом, объемы выпуска выросли на 50%. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь завода в индустриальном парке «Есипово», что позволит увеличить текущие производственные мощности не менее чем на 30%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, компания уже завершила строительство второго завода, который будет специализироваться на производстве детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями и в ближайшее время приступит к оснащению цехов оборудованием.

На сегодняшний день компания поставляет спортивные уличные площадки более чем в 70 странах мира, среди которых ОАЭ, Португалия, Австралия, Япония, Чили, Бразилия и многие другие. В 2025 году новым рынком сбыта стала Беларусь.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.