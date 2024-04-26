26 апреля состоялось заседание Совета директоров Банка России, на котором было принято решение оставить действую ключевую ставку. Какие факторы лежат в основе данного решения?

ЦБ хочет избежать «рецидива» роста цен, поэтому не спешит снижать ключевую ставку

Фото - © Медиасток.рф

Траектория движения ключевой ставки в 2024-2025-м годах может оказаться выше, чем предполагает Банк России. На такую вероятность указывает совокупность экономической статистики по разным отраслям, отмечает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Методики расчета инфляции ЦБ и Минэкономразвития несколько отличаются, но обе предполагают, что рост цен в стране сейчас находится выше уровня 7,8% годовых, что практически вдвое выше таргета. При этом эксперт напоминает, что основным критерием для перехода Центробанка к более мягкой денежно-кредитной политике является не просто достижение целевых значений, а уверенность в том, что «рецедива» не будет, то есть устойчивость тренда. На это требуется время.

Поддерживает высокий уровень инфляции в стране сфера кредитования, которая никак не желает замедляться, отмечает Спинка. Так, по итогам мартовского анализа банковского сектора ипотека прибавила 1,2% месяц к месяцу преимущественно благодаря льготным программам. Корпоративные заимствования выросли на 1,8% м/м, возможно, в связи с крупными налоговыми выплатами. 2% прибавило и потребительское кредитование, что указывает на высокую потребительскую активность и рост доходов населения в целом.

Кроме того, замедлиться росту цен не дает ситуация на рынке труда и производственная активность, добавляет эксперт. На фоне структурной трансформации индикатор предпринимательского климата в России находится на 12-летнем максимуме, а это означает что производственные мощности задействованы по полной. В условиях дефицита кадров, когда безработица находится на рекордно низком уровне, высокие темпы роста экономики являются проинфляционным фактором, говорит Спинка.

«Все это указывает на то, что на заседании 26 апреля единственно возможным решением было сохранение ключевой ставки на текущем уровне. И, повторюсь, цикл поддержания 16%-й ставки может затянуться с учётом текущих макроданных» Руслан Спинка

Пик инфляции пройдет, но инфляционное давление осталось

Фото - © Медиасток.рф

Наш прогноз состоял в том, что 26 апреля Центральный Банк России оставит ключевую ставку рефинансирования на текущем уровне в 16% годовых, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При принятии своего решения регулятор в первую очередь будет оценивал текущие темпы инфляции в стране, уверен он. Согласно отчету Росстат «Об оценке индекса потребительских цен в России за неделю с 16 по 22 апреля 2024 года», инфляция за данный период времени замедлилась до 0,07%, после 0,12% неделей ранее и 0,16% еще одной неделей ранее. В целом тенденция положительная, но по словам главы ЦБ сначала рост потребительских цен в стране должен замедлиться, а потом продемонстрировать устойчивость, то есть темпы его роста должны оставаться на низких значениях более продолжительное время.

Пока же еженедельные данные по инфляции от Росстата демонстрируют только ее замедление на протяжении трех недель подряд, так как на неделе с 26 марта по 1 апреля темы роста потребительских цен в стране были на уровне в 0,10%, согласно данным Росстат. По итогам марта инфляция в России практически не изменилась и составила 7,72% годовых при прогнозе ЦБ РФ в 4,0–4,5% по итогам всего 2024 года. Несмотря на то, что по словам главы Банка России пик инфляции уже был пройден во втором квартале текущего года, инфляционное давление на экономику РФ остается повышенным, так же, как и инфляционные ожидания населения.

«Полагаю, что на заседании регулятора Банк России даст сигнал о начале цикла смягчения денежно кредитной политики в один из летних месяцев, когда традиционно дешевеют сезонные продовольственные товары и темпы роста потребительских цен снижаются», — считает Чернов.

Данное решение поддерживает стоимость российской национальной валюты и защищает ее от обесценивания, что в свою очередь сдерживает рост цен на все импортные товары в рублевом эквиваленте, говорит он. Высокая ключевая ставка рефинансирования также охлаждает потребительский спрос, что замедляет темпы роста цен. Однако вместе с тем замедляются и темпы экономического роста в стране, так как дорогие займы ограничивают возможности расширения бизнеса и модернизации производств без государственного льготного финансирования и других льгот, добавляет эксперт.

Жесткая риторика ЦБ по ключевой ставке сохранится надолго

Фото - © Медиасток.рф

На ближайшем заседании ожидалось сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 16%, говорит портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов. По его мнению, Банк России сохранит жесткую риторику о необходимости сохранения ключевой ставки на ограничительном уровне длительное время.

«По итогам первого квартала рост потребительских цен значительно снизился, в сравнении с пиковыми значениями прошлой осени. С одной стороны, инфляционные ожидания населения снижаются третий месяц кряду, растет реальная доходность. Банк России верно прогнозировал рост сберегательной активности населения, средства на вкладах выросли в марте на 1,9% м. м. после роста на 2,5% в феврале. С другой стороны, рекордно низкие значения безработицы и высокий дефицит кадров приводят к такому росту реальных заработанных плат, что одновременно растет не только сбережение, но и потребление», — объясняет эксперт.

Так, рост необеспеченного потребительского кредитования в марте составил 2%, против 0,9% в феврале. Однако тут могут иметь место и разовые факторы, например, на рост автокредитования повлияло ужесточение утилизационного сбора с 1 апреля, а ипотечное кредитование может оставаться на повышенных уровнях вплоть до начала июля, когда ожидается сворачивание широких льготных программ, добавляет он.

Сохраняется и неопределенность по поводу налоговой конфигурации и способов исполнения бюджета с учетом программ, которые были анонсированы властью.

По этим причинам, несмотря на прогресс в трансмиссии денежно-кредитной политики в реальный сектор, не стоило ожидать изменения ключевой ставки 26 апреля, резюмирует Резепов.