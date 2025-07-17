В Рузском округе восстановлено здание бывшего магазина

В рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в рабочем поселке Тучково Рузского муниципального округа, на улице Партизан восстановлен аварийный нежилой объект — здание бывшего магазина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное здание торгового назначения было построено в 1953 году. Кирпичное сооружение площадью немногим более 165 квадратных метров расположено в непосредственной близости от железнодорожной станции «Тучково».

Строение получило серьезные повреждения в результате пожара и продолжительное время находилось в бесхозном, полуразрушенном состоянии. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийной постройки и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории.

В 2024 году произошла смена правообладателя объекта. После чего новым собственником было принято решение о капитальном ремонте строения и во втором квартале текущего года проведен полный комплекс строительно-монтажных работ.

На сегодняшний день объект полностью восстановлен, проводится благоустройство прилегающей территории.

В обновленном здании планируется размещение магазина продовольственных товаров.

Всего в Рузском муниципальном округе было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодня снесено и приведено в соответствие 108 объектов, что составляет 48% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.