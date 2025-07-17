Женщинам рассказали, какую помощь они могут получить в гинекологии Домодедова

Врачи-гинекологи Домодедовской больницы ежедневно помогают женщинам сохранять здоровье, обеспечивают безопасную беременность и роды, а также проводят диагностику и лечение гинекологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев напомнил, что регулярные визиты к врачу позволяют выявить болезни на ранних стадиях — даже если жалоб пока нет.

«Некоторые патологии, такие как кисты или миомы, развиваются бессимптомно. Плановый осмотр помогает обнаружить их вовремя и начать лечение», — отметил он.

Отделение оказывает широкий спектр помощи: от консервативного лечения до современных малоинвазивных операций, включая лапароскопические вмешательства. При необходимости проводят и полостные операции.

«Мы отдаем приоритет лапароскопии — это щадящие и эффективные методы», — рассказал Павел Елисеев.

По его словам, ежегодно растет количество обращений. Около 20% пациенток — беременные женщины с угрозами прерывания беременности. Остальные — женщины с различной гинекологической патологией, которым требуется оперативное вмешательство.

Медики подчеркивают, что чем раньше женщина обращается за помощью, тем эффективнее будет лечение. А регулярная диспансеризация — основа женского здоровья на каждом этапе жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.