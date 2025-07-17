В Реутове проверили строительство академии вратарского мастерства и спортплощадки

В подмосковном Реутове глава городского округа Филипп Науменко вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым провел рабочий обход строящихся спортивных объектов — академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, а также универсальной спортивной площадки на территории школы «Приалит». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Академия возводится на улице Новой в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы. Объект начат в апреле 2025 года, сейчас его готовность составляет 30%. Завершены монолитные работы первых двух этажей, продолжается строительство третьего. Параллельно ведётся устройство «подушки» с дренажем и системой обогрева под футбольным полем — такая технология обеспечит круглогодичную эксплуатацию.

На финальном этапе Академия станет современным спортивным комплексом с трибуной на 1000 зрителей, спортзалом, СПА-зоной, медицинским кабинетом и гостиницей на 50 мест. Завершение работ запланировано на декабрь 2025 года.

Следующая точка обхода — универсальная спортивная площадка при школе «Приалит». Этот объект был включен в народную программу партии «Единая Россия» по наказам реутовчан. Сейчас строительная готовность составляет 70%. Завершены работы по укладке резинового покрытия, установлены бордюры, нанесена спортивная разметка.

Открытие площадки запланировано на август, чтобы юные жители еще успели провести часть каникул за активными играми. Новая площадка будет оснащена мини-футбольными воротами, баскетбольными стойками, современным покрытием и освещением.

«С представителями общественности города вместе обсудили тему создания новых возможностей в Реутове для занятия спортом. Как раз одним из таких муниципальных объектов является новая площадка спортивной школы «Приалит», которой сможет пользоваться любой житель города, играть в футбол и баскетбол уже с августа. Активные горожане попросили обустроить и пространство для игры в большой теннис. Обязательно проработаем данный вопрос», — отметил глава городского округа Филипп Науменко.

Развитие спорта и создание доступных условий для занятий физической культурой остаются одним из приоритетов в работе администрации Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.