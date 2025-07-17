Громоотвод для дачи: как защитить дом от молний в летнюю грозу
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Подробности о том, как изготовить громоотвод для дачи, чтобы защитить дом от молний летом 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Что такое молниезащита и зачем она нужна
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Молниезащита — это специальный монтажный набор, который защищает дом от ударов молний и смягчает их последствия. Такой набор состоит из трех компонентов, причем чем они толще, тем надежнее молниезащита:
- заземление — именно в него уходит разряд молнии;
- молниеприемник — толстый стальной штырь;
- специальный токопровод — по нему разряд молнии моментально перемещается до земли.
Хорошая молниезащита важна, поскольку попадание молнии в дом может привести к серьезным последствиям — например, спровоцировать пожар и разрушение здания, или вызвать короткое замыкание электропроводки. Также удар молнии опасен тем, что из-за него ломаются бытовые электроприборы, а люди, которые в этот момент находятся в доме или рядом с ним, могут получить травмы или даже погибнуть.
При этом важно отметить: нет никакой формулы, которая позволила бы понять, грозит ли вашему дому удар молнии. Однако влиять на эту вероятность могут такие факторы, как географическое положение дома (стоит он на возвышении или в низменности), его высота по сравнению с соседскими домами, наличие рядом высоких деревьев и влажность воздуха. К слову, теоретически «притянуть» молнии также могут антенны и вышки сотовой связи.
Какой бывает молниезащита и как ее установить
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Вся молниезащита делится на два основных вида:
- Активная молниезащита. У нее есть функция ионизации воздуха, обеспечивающая наивысший защитный эффект. Однако ее оборудование стоит больших денег, поэтому такую молниезащиту редко устанавливают на обычных дачах;
- Пассивная молниезащита. Самый распространенный вариант в частном секторе. Цель такой молниезащиты — смягчать последствия ударов молний для внутренних коммуникаций здания.
Для того, чтобы обустроить пассивную молниезащиту, на самой высокой части крыши устанавливается толстый металлический стержень (молниеприемник). К нему крепится стальная проволока (токопровод) толщиной как минимум шесть миллиметров, которая соединяется с заземлением. Последнее делают из металлических штырей или уголков, стараясь установить их как можно глубже, а затем обваривают эти элементы 40-миллиметровой металлической полосой.
Стоит отметить, что заземление у молниеприемника должно быть свое, отдельное от контура заземления дома. При этом в деревянных домах, чтобы избежать пожаров, заземление устанавливают на расстоянии при помощи специальных хомутов.
Как и любое оборудование, молниеприемник нуждается в профилактике: раз в год необходимо осматривать его части, проверять исправность соединений и креплений, менять поврежденные места и зачищать контакты. А раз в пять лет при помощи специального прибора — мегаомметра — проверяется работоспособность заземления и глубина коррозии.
Можно ли выжить при ударе молнии
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В июле после нескольких дней изнуряющей жары в Московский регион пришли ливни и грозы. Зафиксировано множество случаев попадания молнии в частный дом с последующий пожаром. Например, из-за удара молнии в Подмосковье загорелся роскошный особняк. В столице сняли на видео, как молния бьет в один из домов рядом с Останкинской башней.
Удар молнии остается крайне опасным явлением и может привести к смерти, однако большинство пострадавших выживают — по разным данным, вероятность составляет около 90%, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
«На выживание от удара молнии влияет несколько факторов: интенсивность удара, путь прохождения электричества через тело, общее состояние здоровья пострадавшего и скорость оказания медицинской помощи. Выжить после удара молнии возможно: по данным различных источников, вероятность составляет около 90%», — сказала Бурнацкая.
Что говорят синоптики о дождях и грозах летом 2025
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В июле 2025 года в Москву пришла аномальная жара, побившая рекорды 1996 года. Однако на смену жарким дням пришли мощные ливни и грозы. Например, 15 июля на столицу обрушился ливень с грозой. Порывы ветра достигали 18–23 метров в секунду.
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