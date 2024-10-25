Набиуллина: ключевую ставку могут еще больше увеличить в декабре

Глава ЦБ Набиуллина предупредила о новых шагах по ключевой ставке в декабре

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре 2024 года. 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%.

По словам Набиуллиной, в этот раз рассматривалось сразу 3 варианта повышения ключевой ставки. Регулятор не исключал, что показатель можно поднять и выше 21%. Глава Центробанка отметила, что идея сохранения ставки на прежнем 19-процентном уровне не рассматривалась.

В будущем ключевую ставку могут повысить в зависимости от ситуации с инфляцией, кредитования и данных об экономическом положении, пояснила Набиуллина.

Глава Банка России добавила, что перегрев экономики РФ оказался сильнее ожидаемого, что вызвало ускоренный рост цен.

Эльвира Набиуллина также заявила, что инфляция в 2024 году будет вдвое выше цели. Однако, по словам руководителя ЦБ, без повышению ключевой ставки инфляция была бы «намного больше».

