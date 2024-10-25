Набиуллина озвучила жесткий прогноз по инфляции в 2024 году

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Глава Центробанка Набиуллина: инфляция в 2024 году будет вдвое выше цели

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что инфляция в 2024 году будет вдвое выше запланированных показателей. Однако, по ее словам, это не является следствием того, что «ключевая ставка не работает» — без ее повышения инфляция была бы «намного больше».

Набиуллина отметила, что в сентябре цены начали расти быстрее, равно как и кредитование. Регулятор зафиксировал также увеличение инфляционных ожиданий.

«Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, на потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели», — сказала Набиуллина.

Центробанк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году. В дальнейшем Банк России ожидает «устойчивый процесс дезинфляции» благодаря жесткости денежно-кредитной политики.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых.