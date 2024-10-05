На лондонской бирже ICE газ подорожал до 462 долларов за 1 тыс кубометров

По итогам торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 4 октября, цены на газ выросли до 462 долларов за 1 тыс кубометров, сообщает Общественная служба новостей .

По индексу голландского хаба TTF стоимость 1 тыс. кубометров природного газа стартовала с отметки в 452,9 доллара (- 0,5%). В течение дня цена на газ опускалась до 448,9 доллара, а к концу дня достигла рекордного значения в 466,7 доллара, что на 2,5% выше начальной стоимости.

Впоследствии цены скорректировались до 462 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России. Попавшие в антирейтинг организации потеряли суммарно более 900 млрд рублей по итогам прошлого года.