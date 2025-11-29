Мы подохнем с голоду: в Омске взлетели цены на хлеб

Хлеб резко подорожал в Омске. Продукт стал недоступен для ряда жителей города, сообщает NGS55.RU .

Горожане оставили жалобы на личной странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте». По словам жителей, цены на хлеб стали «грабительскими». Некоторые жители даже не могут позволить себе этот продукт.

«Так можно с голоду умереть. Хлеб недоступен», — написала одна из жительниц и попросила принять меры.

Омичи сообщают, что цены растут и на другие продукты, а также на проезд в общественном транспорте. По их словам, дорожают ЖКУ.

Как отметил министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников, государство перестало регулировать цены на продукты питания еще с 1992 года. Они определяются бизнесом, который в свою очередь отталкивается от понесенных издержек.

Ранее цены на цитрусовые резко выросли в России. Средняя цена за килограмм по стране в январе составляла 186,93 рубля, но к октябрю увеличилась до 244,29 рубля.

