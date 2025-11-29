Мы подохнем с голоду: в Омске взлетели цены на хлеб
Фото - © Медиасток.рф
Хлеб резко подорожал в Омске. Продукт стал недоступен для ряда жителей города, сообщает NGS55.RU.
Горожане оставили жалобы на личной странице губернатора Виталия Хоценко во «ВКонтакте». По словам жителей, цены на хлеб стали «грабительскими». Некоторые жители даже не могут позволить себе этот продукт.
«Так можно с голоду умереть. Хлеб недоступен», — написала одна из жительниц и попросила принять меры.
Омичи сообщают, что цены растут и на другие продукты, а также на проезд в общественном транспорте. По их словам, дорожают ЖКУ.
Как отметил министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников, государство перестало регулировать цены на продукты питания еще с 1992 года. Они определяются бизнесом, который в свою очередь отталкивается от понесенных издержек.
Ранее цены на цитрусовые резко выросли в России. Средняя цена за килограмм по стране в январе составляла 186,93 рубля, но к октябрю увеличилась до 244,29 рубля.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.