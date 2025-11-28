Лимонный кризис: цены на цитрусовые резко выросли в России

В течение 2025 года в России наблюдался устойчивый рост стоимости лимонов. Согласно информации, предоставленной Росстатом, средняя цена за килограмм по стране в январе составляла 186,93 рубля, но к октябрю увеличилась до 244,29 рубля. Наиболее значительный скачок цен произошел весной: в течение трех месяцев, с марта по май, стоимость лимонов взлетела с 199,34 до 240,28 рубля за килограмм, сообщает msk1.ru .

В летние месяцы цены на лимоны стабилизировались в диапазоне 241,39–243,33 рубля, а в сентябре даже немного снизились до 221,36 рубля. Однако осенью тенденция изменилась, и цены вновь пошли вверх, достигнув своего пика в октябре. В результате, за первые десять месяцев года стоимость лимонов увеличилась более чем на 30%.

По данным таможенной статистики ООН, основным поставщиком лимонов в Россию стала Турция, обеспечив около 125 миллионов килограммов импорта. Существенные объемы также поступили из Аргентины, Китая и Южной Африки — по 23–24 миллиона килограммов каждая страна.

Среди других крупных поставщиков можно отметить Египет с объемом поставок около 7 миллионов килограммов, а также Узбекистан и Нидерланды, импортировавшие примерно по 4 миллиона килограммов.

Эксперты объясняют резкий рост цен на лимоны в России сокращением объемов поставок из Турции, являющейся крупнейшим экспортером этого продукта. Дополнительным фактором стало сезонное увеличение спроса на цитрусовые в ноябре, связанное с сезоном простуд, когда люди активно употребляют лимоны для укрепления иммунитета.

Турция является одним из ключевых поставщиков лимонов в Россию и занимает шестое место в мире по их выращиванию. Основные регионы производства включают провинции Мерсин, Адана, Анталья, Хатай и Мугла. При этом урожайность лимонов в Турции продолжает снижаться: в 2024 году сокращение составило 26%, а в 2025 году отрицательная динамика только усилилась.

