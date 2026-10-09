Ставка падает, а деньги дорожают: как бизнес ловит короткие окна возможностей

Снижение ключевой ставки с 16% до 14% создает короткие «окна возможностей», когда рыночные ставки оказываются выше нее и компании, оперативно перекладывающие средства в инструменты денежного рынка, могут заработать больше, чем на срочных депозитах, сообщил РИАМО руководитель блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Бойко.

Текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики, в рамках которого ставка последовательно снижалась с 16% до 14%, создает новую диспозицию на рынке, отметил эксперт.

По его словам, когда ключевая ставка падает, ставки денежного рынка следуют за ней, но с определенной инерцией. В отдельные моменты рыночные ставки могут находиться выше ключевой — как это было в июле и сентябре 2026 года. Это создает короткие «окна возможностей»: компании, которые оперативно перекладывают средства в инструменты денежного рынка, могут получить ставку выше, чем по срочным депозитам, которые банки часто пересматривают с задержкой.

«Снижение ставки меняет предпочтения. Если раньше бизнесу было интересно фиксировать высокие ставки на длительный срок, то сейчас, в ожидании дальнейшего смягчения, растет спрос на инструменты с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA или RUSFAR. Это позволяет хеджировать процентный риск и автоматически следовать за рынком вниз, не перезаключая сделки», — пояснил эксперт.

Он также отметил изменение мотивации бизнеса. При высокой ставке компании использовали денежный рынок, чтобы «переждать» дорогой кредит. При снижении ставки логика меняется: теперь денежный рынок — это способ быстро и дешево фондировать краткосрочные разрывы, не обращаясь за дорогим овердрафтом.

«Средний срок привлечения в 3,5 дня говорит о том, что компании используют рынок как „кредитную линию“ последней инстанции, но с рыночной ценой», — резюмировал Бойко.

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