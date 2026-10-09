Боксер Сергей Курочкин вышел в полуфинал первенства Европы в Будве

Сергей Курочкин из Королева вышел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет. Турнир проходит с 3 по 11 октября в Будве в Черногории, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сергей Курочкин, представляющий Московскую область в весовой категории до 80 кг, одержал три победы на пути к полуфиналу первенства Европы. Его следующим соперником станет Максим Румянцев из Белоруссии.

В 1/8 финала боксер из Королева единогласным решением судей победил Мартинеса Куснерса из Латвии. В четвертьфинале он раздельным решением судей взял верх над Артемом Хореняном из Армении. В поединке за выход в полуфинал Курочкин также раздельным решением судей победил Леви Валлера из Англии.

Первенство Европы среди юношей и девушек 15–16 лет проходит с 3 по 11 октября в многофункциональном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве. Более 470 спортсменов из 40 стран разыгрывают 26 комплектов наград — по 13 среди юношей и девушек. Полуфинальные поединки запланированы на 9 октября, финалы во всех весовых категориях — на 11 октября.

В июле 2026 года Курочкин завоевал бронзу в категории до 75 кг на финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России по боксу в Сыктывкаре. В марте 2026 года он выиграл первенство Центрального федерального округа среди юношей 15–16 лет и был признан лучшим боксером турнира.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.