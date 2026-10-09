Психолог объяснил, почему хочется слушать одну и ту же песню на повторе

Знакомая песня на повторе помогает справиться со стрессом и переживаниями: она дает чувство предсказуемости и контроля, сообщает «Поясним за Тагил» со ссылкой на психолога Ивана Колесникова.

По словам эксперта, знакомые мелодия, ритм и слова вызывают ожидаемые эмоции. После расставания песня может помочь выразить чувства, а слезы — принести облегчение. Исследователи называют утешение от печальной музыки «сладкой грустью».

«У повторов есть и обратная сторона. Если песня раз за разом возвращает к одним и тем же мыслям и не дает переключиться, она не помогает отпустить переживание, а удерживает его», — подчеркнул Колесников.

Похожий механизм лежит в основе навязчивых мелодий — «ушных червей». По данным опросов, с ними сталкивается большинство людей, часто на фоне усталости и стресса.

Песни из прошлого возвращают воспоминания о людях, местах и событиях вместе с чувствами. Особенно сильно действует музыка юности: Колесников пояснил, что в психологии это называют «пиком воспоминаний».

Музыку можно подбирать осознанно. По словам психолога, исследования показывают: быстрый темп повышает выносливость и снижает ощущение усталости. Спокойные знакомые композиции помогают снять напряжение после тяжелого дня.

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