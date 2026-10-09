Студенты Губернского колледжа из Серпухова освоили педагогические методики

Студенты дошкольного и специального дошкольного отделений Губернского колледжа из Серпухова 7 октября посетили центр практической подготовки Московского педагогического колледжа и прошли мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты Губернского колледжа приняли участие в практико-ориентированной экскурсии по центру практической подготовки Московского педагогического колледжа. Ведущие специалисты колледжа провели для них мастер-классы, поделились профессиональными приемами и подходами к решению типичных педагогических задач.

Участники увидели, как современные образовательные методики применяют на практике, как выстраивают взаимодействие с разными категориями обучающихся и подбирают инструменты под цели занятия.

Студенты также познакомились с инфраструктурой центра и технологиями подготовки будущих педагогов. Они осмотрели учебные лаборатории и специализированные площадки, имитирующие реальные условия работы в образовательных учреждениях. Особое внимание уделили связи академических знаний с профессиональными компетенциями.

В завершение программы участникам вручили сертификаты, подтверждающие освоение практических навыков и знакомство с актуальными подходами к подготовке педагогических кадров. Документы дополнят портфолио будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.